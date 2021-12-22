Президент ФФККР прокомментировал идею Норвегии поднять возрастной ценз

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Это предложение, о котором столько говорится. Те аргументы, которые используют, более чем неубедительны. Это наводит на мысль, что всё притянуто за уши. Надо отдать должное, что это популистское по сути предложение и может быть интересно для многих стран. Но для ведущих стран в нашем виде — мы категорически против. Аргументы притянуты за уши.

Наша федерация неоднократно выступала против этого предложения, на предстоящем конгрессе будем делать всё возможное, чтобы сохранить существующие правила по возрасту», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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