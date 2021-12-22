Президент ФФККР прокомментировал идею Норвегии поднять возрастной ценз

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.
«Это предложение, о котором столько говорится. Те аргументы, которые используют, более чем неубедительны. Это наводит на мысль, что всё притянуто за уши. Надо отдать должное, что это популистское по сути предложение и может быть интересно для многих стран. Но для ведущих стран в нашем виде — мы категорически против. Аргументы притянуты за уши.
Наша федерация неоднократно выступала против этого предложения, на предстоящем конгрессе будем делать всё возможное, чтобы сохранить существующие правила по возрасту», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 декабря 2021
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:47
-
13:44
-
13:39
-
13:08
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:51
-
12:50
-
12:46
-
12:46
-
12:42
-
12:38
-
12:36
-
12:27
-
12:24
-
12:21
-
12:19
-
12:15
-
11:59
-
11:50
-
11:39
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:44
-
10:19
-
10:12