Горшков ответил, есть ли шансы у Косторной попасть на Олимпиаду-2022. Алёна пропускает ЧР
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ответил на вопрос, возможен ли вариант, при котором Алёна Косторная, которая недавно получила травму кисти и из-за этого снялась с чемпионата России, всё-таки попадёт в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Не знаю, какая должна сложиться ситуация, чтобы можно было рассматривать такой вариант», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Чемпионат России пройдёт с 23 по 26 декабря, Олимпиада — с 4 по 20 февраля.
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