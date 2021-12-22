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Гендиректор ФФККР рассказал, куда будут потрачены вырученные с чемпионата России деньги

Гендиректор ФФККР рассказал, куда будут потрачены вырученные с чемпионата России деньги
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган ответил на вопрос о тратах и заработках организации на чемпионате страны.

«Все вырученные средства от билетов остаются для покрытия затрат оргкомитета. Средства, которые федерация получает от спонсоров, также уходят на покрытие тех затрат, которые уже есть или будут для членов сборных. Мы понимаем, какие деньги придётся затратить на дополнительные перелёты в Пекин. Практически все деньги с чемпионата России уйдут на эти перелёты. Это будут чартерные перелёты, которые стоят больших денег», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат России стартует в Санкт-Петербурга завтра, 23 декабря.

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