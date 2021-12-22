В ФФККР подробно объяснили, почему против идеи Норвегии поднять возрастной ценз

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Безусловно, у ФФКК России остаётся абсолютно определённая позиция. Мы против изменения возраста. Имеются аргументы, которые мы изложим на конгрессе, сейчас это преждевременно. Посмотрите на возраст спортсменок, если говорить только о женском одиночном катании. Для меня удивительно, почему только в женском одиночном катании надо изменить возраст? Тогда надо изменить возраст и женщин, выступающих в парном катании, в танцах на льду. Если брать возраст зарубежных спортсменок, то большинство из них в 17-18 лет идут учиться и заканчивают с фигурным катанием в любом случае, и в спорте остаются единицы. Кого же мы тогда увидим? Если взять последний чемпионат Европы, то среди 32-33 участников ровно половина — спортсменки младше 16 лет. Значит, эти страны — России это не касается — тогда не имели бы участников во взрослом чемпионате Европы?

Любое ТВ, любые спонсоры хотят видеть соревнования, то, что привлекает людей. Если взять последние Олимпийские игры, то сколько лет чемпиону в скейтборде? 12? К чему мы придём? К потере зрительской аудитории, потере интереса ТВ и потере спонсоров. На этом фигурное катание как олимпийский вид может закончиться. Не думаю, что правильно ограничивать спортивную деятельность дополнительными запретами. Спорт есть спорт, надо показывать то, чего может достичь человеческий организм.

Вчера Алексея Николаевича спросили про пятерные прыжки. А тогда зачем этот вопрос? Давайте прыгать двойные и тройные, на этом и остановимся. Может, и у мужчин ограничимся двойными и тройными прыжками. Это всё приведёт фигурное катание в тупик. Мы считаем, надо уравнять права и возможности мужчин и женщин. Длительность программ уже уравняли, давайте сделаем, что они могут исполнять одинаковый контент. А сейчас тоже какие-то запреты, почему женщины не могут прыгать четверные в короткой программе? Может быть, это привлекло бы больше молодёжи в наш вид спорта. Мы против изменения возраста в женском одиночном катании.

Какое настроение у ISU? Это надо спросить у ISU», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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