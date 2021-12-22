Президент ФФККР Горшков поделился ожиданиями от чемпионата России в Санкт-Петербурге

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал избрание олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе главой Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Этот город примет чемпионат России—2022.

«Сихарулидзе — выдающийся спортсмен, прекрасно знающий наш вид спорта. Его избрание даст новый импульс развитию фигурного катания в городе. Должен напомнить, что во второй раз чемпионат будет проходить в Санкт-Петербурге в преддверии Олимпиады. Естественно, вы знаете, что Санкт-Петербург по праву считается колыбелью отечественного фигурного катания, поэтому тут существует определённая символика.

Чемпионат России перед Олимпиадой имеет особую ответственность. Уверены, что он должен пройти на самом высоком уровне. Что касается участников, заявлены 18 девушек, 18 мужчин, 14 танцевальных дуэтов и 12 пар. За последнее время одно изменение в составе: вместо Гуляковой выступит Онищенко. Значимость питерских спортсменов в составе сборной команды вам известна», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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