Подписчица указала, что платье Слуцкой ужасно смотрится и полнит её. Фигуристка ответила

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о реакции на комментарий подписчицы о её фото. Спортсменка опубликовала скриншот комментария о её наряде в своём «инстаграме».
«Ужасно смотрится. Очень вас полнит это платье», — написала одна из подписчиц.
Слуцкая ответила: «Без хейта никуда. Как вы думаете, задевают ли меня подобные сообщения? Правильный ответ: нет. Не задевают, потому что я слежу за своим питанием и регулярно занимаюсь спортом (северной ходьбой), слежу за своим здоровьем. Думаю, что подобные комментарии задевают только в том случае, если вы не ухаживаете за собой».
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- 22 декабря 2021
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