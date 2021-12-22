Подписчица указала, что платье Слуцкой ужасно смотрится и полнит её. Фигуристка ответила

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о реакции на комментарий подписчицы о её фото. Спортсменка опубликовала скриншот комментария о её наряде в своём «инстаграме».

«Ужасно смотрится. Очень вас полнит это платье», — написала одна из подписчиц.

Слуцкая ответила: «Без хейта никуда. Как вы думаете, задевают ли меня подобные сообщения? Правильный ответ: нет. Не задевают, потому что я слежу за своим питанием и регулярно занимаюсь спортом (северной ходьбой), слежу за своим здоровьем. Думаю, что подобные комментарии задевают только в том случае, если вы не ухаживаете за собой».

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