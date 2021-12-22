В МВД рассказали о личностях, избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва

Двое избивших олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва оказались студентами первого курса юридического факультета из Читы, они задержаны на 48 часов. Об этом сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Читы, которые проживают и зарегистрированы в Москве», — сказал Владимир Васенин в эфире передачи «Соловьёв Live».

В настоящее время Соловьёв находится в больнице.

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