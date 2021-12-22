Этери Тутберидзе объяснила, зачем создала себе холодный и неприступный образ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос, почему создала себе холодный и неприступный образ.

«Так проще. Что касается строгости и жёсткости, она на самом деле присутствует на тренировках, потому что мне бывает бесконечно обидно, если я понимаю, что спортсмен данную тренировку мог провести намного лучше или не может собраться. И приходится где-то раздраконить, где-то заставить включиться.

Если я не заставлю, то не будет у этой спортсменки медалей и радости от того, что она встала на пьедестал, и, дай бог, гимна в её честь. Значит, мне придётся вложить свои силы, энергию. Ну хорошо, да, меня ещё один спортсмен любить не будет. Обижаются и уходят. Этих примеров очень много», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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