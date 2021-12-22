«Я почувствовала, что мы — декорации». Тутберидзе рассказала о реакции на уход Трусовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своей реакции на уход из команды Александры Трусовой. Спортсменка в прошлом году перешла в группу Евгения Плющенко, но затем вернулась к Тутберидзе.

«Уход Саши Трусовой. Она абсолютно искренне сказала, что ей нужно нужно сменить картинку. Правильно или нет, но я почувствовала, что мы — декорации. Нам всегда кажется, что там трава зеленее, небо голубее и всё лучше.



Я никогда не отказываю в праве вернуться? Слушайте, нет. Когда-то Полина Шелепень убежала со сборов, потому что я отобрала у неё котлеты на обеде. Пришла бы обратно, стала бы не в 14-м, а в 15-м году чемпионкой мира. Стала бы. Куда бы она делась.



Если спортсмен уже идёт обратно, значит он что-то осознал. Я же заставляю не потому, что мне это нравится. Спортсмены бывают разные, но кого-то надо, к сожалению, заставлять. Это энергозатратно. Я тоже хочу выходить и получить удовольствие от процесса, а не заставлять», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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