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Этери Тутберидзе: зачем эти прощения? Это же унижает

Этери Тутберидзе: зачем эти прощения? Это же унижает
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, просят ли у неё прощения фигуристки, которые возвращаются к ней от другого тренера. Напомним, в межсезонье-2020 Алёна Косторная и Александра Трусова, которые до этого выступали под руководством Тутберидзе, перешли в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако год спустя вернулись обратно.

«Девочки, которые возвращаются ко мне из других мест, начинают с прощения? Нет, не люблю это. Зачем эти прощения? Это же унижает. Мы же все хотим сохранить чувство самодостаточности. Мы даже перед родителями порой не просили прощения», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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