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Этери Тутберидзе рассказала, как относится к переманиванию фигуристок

Этери Тутберидзе рассказала, как относится к переманиванию фигуристок
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как относится к случаям переманивания фигуристок.

«Смотрите, если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то никому не нужны. Мы стремимся к тому, чтобы они были сильными и желанными. Здесь вопрос от спортсмена, от доверия и понимания.

Если доверия нет, ему позвонили или написали – как это работает, я не знаю… Честно скажу, никогда – хотя иногда хотелось – никого не приглашала. Хотя иногда смотришь на спортсмена и понимаешь: я бы настолько больше ему дала. Я чувствую, что могу. Но не перешагиваю эту грань.

Если ты позвал – ты где-то обязан уже. Ты же разрушил там, ты обязан показать результат с этим спортсменом лучше, чем был там», — рассказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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