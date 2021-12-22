«Когда я дозвонилась, мама уже плакала». Этери Тутберидзе — о звонке после теракта в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о периоде жизни в США.

«Уезжала я из Советского Союза. Это совершенно другой был период, все уезжали. Но я не уезжала. Я хотела поработать в шоу, а они в основном только в Америке были. Но не сложилось. А мне не хотелось возвращаться проигравшей. Я думала: «Я же поехала заработать денег, привезти их родителям, а не приехать без ничего, как нищая».

Знали ли родители, что я питалась бутербродами в баптистских церквях? Нет, конечно. Ну зачем расстраивать? Я же понимаю, что мама будет переживать. Я всегда на все вопросы отвечала, что у меня всё хорошо. Если плохо, то надо возвращаться, мама будет переживать, но зачем?

Связалась ли с родителями сказать, что жива после теракта в США? Ну не сразу. Когда дозвонилась, мама уже плакала», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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