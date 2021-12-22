Студенты, избившие олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва, раскаялись в своих действиях
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Двое студентов, которые ранее в Москве избили олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва, раскаялись в своих действиях. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём «твиттере», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Напомним, в ночь на 21 декабря возле московского караоке-бара Дмитрий Соловьёв вступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. В настоящий момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
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