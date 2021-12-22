Этери Тутберидзе: у Липницкой были сложные отношения с мамой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась воспоминаниями о выступлении Юлии Липницкой на Олимпиаде в Сочи. Она выиграла золото в командных соревнованиях, а в личном турнире стала пятой.

«Я переживала, что внимание журналистов полностью разрушит сконцентрированность Юли, что в принципе и произошло. От командного турнира до личных соревнований это был уже другой спортсмен. Она была не сконцентрирована. Если вернуться по записи на шестиминутную разминку короткой программы, я уже на льду поняла, что она не будет кататься. Она не разминалась, водила пальцами по борту и заглядывала в глаза каждому судье.

Надо отдать должное, поклон её маме, она вела её к медали. Надеюсь, что Юля осознает это и отблагодарит маму. Я просто хочу, чтобы всё-таки пришло осознание, как у Жени, что это олимпийская медаль. У Юли были сложные отношения с мамой. Она отдала всю свою жизнь и привела свою дочь к этой медали. Она не занималась собой, она занималась дочерью», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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