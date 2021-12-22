Тутберидзе — о соперницах её учениц: кажется, что все сильнее нас, и меня это расстраивает

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как относится к конкуренткам своих подопечных.
«Я вообще ни на кого не люблю смотреть, потому что мне все нравятся. Мне сразу кажется, что все сильнее нас, и меня это расстраивает. Мне все кажутся сильными: эта катит, эта такую ласточку сделала. Я не ощущаю себя самым востребованным тренером. Отлично понимаю: чем выше мы забираемся по показателям, по медалям, тем выше и спрос с нас. Потому что люди верят и ждут. Я же понимаю, насколько это всё трепетно и хрупко», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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- 22 декабря 2021
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