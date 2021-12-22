«Она уже не обладала речью». Тутберидзе трогательно рассказала о последних месяцах мамы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о последних месяцах жизни своей мамы, которая скончалась в ноябре 2018 года.

«Если мы берём Олимпиаду в Сочи, то особенно личные соревнования омрачили состояние. Если брать Олимпиаду в Пхёнчхане, то, конечно, состояние на тот момент моей матери. Я не понимала вообще, дождётся ли она меня. И реакция Жени на медаль сразу. Всё это тоже омрачало.

Понимала ли я, что происходит с мамой? Диагноз — глиобластома. На тот момент она уже не обладала речью. Диана в это время жила в общеобразовательной школе. Как-то там комнату соорудили, чтобы кровать была. Она мне звонила, плакала.

Я маму оставила дома. Всё было хорошо, мы общались, переписывались. Всё очень резко произошло. Диана приехала с тренировки, а я уже приземлялась на сборы в Японии. Мне звонит Диана и рыдает: «Мама, я не понимаю, с бабушкой что-то не то». Я говорю: «Вызывай скорую». Диана говорит: «Нет, ты вызывай скорую». Говорю: «Я в Японии. Вызывай скорую». Позвонила на каток, в дирекцию. Говорю: «Помогайте, вызывайте скорую, езжайте сами». Вначале я думала, что это инсульт. В общем, всё равно, наверное, мама меня дождалась. Мы даже продлили её месяцы жизни.

Конечно, каждый из нас хотел бы вернуться в тот момент, где живы твои родители. Сказать им «спасибо». Мы же не умеем ценить то, что имеем. Мы воспринимаем всё как должное», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».

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