Этери Тутберидзе уличила Евгению Медведеву во лжи

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что Евгения Медведева сказала неправду, когда умоляла не менять произвольную программу в ходе одного из предыдущих сезонов, до перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Как смирилась с её уходом? А что тут смиряться? Она же ушла, не то что у меня был выбор. И, честно говоря, меня не обидело.
У неё интервью было, где она сказала, что она нас умоляла оставить программу первоначальную, которая была поставлена. Это неправда. Она вышла со льда в Братиславе, надевая чехлы, сказала мне: «Я больше эту программу не поеду». Я уже из самолёта позвонила Даниилу Глейхенгаузу и сказала, что нужно делать что угодно, но ставить программу. Он сказал: «Вы что, с ума сошли?» Но не успели вкатать. Потому что вместо того, чтобы готовиться к сезону, Женя объездила все японские шоу летом. Мы вышли на прокаты в очень слабом виде. Дальше игра с весом, потому что кто-то сказал Жене, я даже знаю кто, что она выглядит анорексичкой и у неё будут маленькие компоненты, несмотря на то что у Жени тогда уже были десятки. Она начала намеренно отпускать вес, тогда пошли недокруты и стрессовый перелом кости. Мы сделали всё, что могли, в предложенных обстоятельствах.
Было ли ощущение, что становлюсь девочкам ближе, чем их мамы? Вот это у меня было, наверное, без обид для других спортсменок, с Женей Медведевой. Настолько она где-то нуждалась во мне, я её воспитывала, учила, как краситься, одеваться, вести себя, как реагировать на какие-то шутки. В какой-то момент этот конфликт отцов и детей со мной произошёл. Поэтому, если честно, стараюсь не приближать больше», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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- 22 декабря 2021
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