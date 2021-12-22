«Диана стояла на коленях и плакала». Тутберидзе рассказала о тяжёлом моменте с дочерью

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о взаимоотношениях со своей 18-летней дочерью Дианой Дэвис. В настоящее время Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

«Я была уверена, что она будет выше меня. Если я в молодости была 178 см, то я думала, что она будет 180 см. Когда ей было лет 12, я была уверена, что все эти прыжки бесполезны с ростом 180 см будут. Я её просто заставила насильно пойти в танцы. Она плакала.

Был такой тяжёлый момент: она стояла на коленях, плакала и говорила: «Мамочка, почему ты в меня не веришь?» Я говорила: «Диана, ты будешь высокой». Она говорила: «Нет, я не буду высокой, я буду маленькая». Формула не сработала, она оказалась 163 см. Но ладно, что бог ни делает, всё к лучшему.

У меня с ней доверительные отношения. Мне кажется, она мною гордится и любит меня. И я её люблю. Не без громких фраз, но она то, ради чего я живу», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».

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