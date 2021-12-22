Этери Тутберидзе: Сергей Розанов — сноб. Мы его «усыновили», а ему стало скучно

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о тренере и хореографе Сергее Розанове, который ранее с ней сотрудничал. Розанов покинул штаб Тутберидзе в межсезонье-2020 и ушёл в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, а год спустя ушёл и оттуда.
«На самом деле я не хотела брать Розанова, потому что он сноб. Он уверен, что обязательно придёт к результату, но это невозможно. Мы парня «усыновили», долго учили, как резать музыку, на компьютере работать, как ставить программы, как тренировать. Научили, отпустили.
Как он сказал в каком-то интервью, ему стало скучно с нами. Ну хорошо, мне нескучно. Есть звёздная болезнь, в какой-то момент им начинает казаться, что они знают путь к успеху и дело не в команде», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 декабря 2021
-
15:44
-
15:36
-
15:30
-
15:23
-
15:17
-
15:14
-
15:00
-
14:57
-
14:43
-
14:39
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:47
-
13:44
-
13:39
-
13:08
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:51
-
12:50
-
12:46
-
12:46
-
12:42
-
12:38
-
12:36