Этери Тутберидзе: Сергей Розанов — сноб. Мы его «усыновили», а ему стало скучно

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о тренере и хореографе Сергее Розанове, который ранее с ней сотрудничал. Розанов покинул штаб Тутберидзе в межсезонье-2020 и ушёл в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, а год спустя ушёл и оттуда.

«На самом деле я не хотела брать Розанова, потому что он сноб. Он уверен, что обязательно придёт к результату, но это невозможно. Мы парня «усыновили», долго учили, как резать музыку, на компьютере работать, как ставить программы, как тренировать. Научили, отпустили.

Как он сказал в каком-то интервью, ему стало скучно с нами. Ну хорошо, мне нескучно. Есть звёздная болезнь, в какой-то момент им начинает казаться, что они знают путь к успеху и дело не в команде», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».

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