Татьяна Навка — о Маргарите Дробязко: незаменимая, неповторимая и невероятная

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения бывшую литовскую фигуристку Маргариту Дробязко. Бывшей спортсменке вчера, 21 декабря, исполнилось 50 лет.

«Вчера было столько событий, что не успела поздравить мою Одиллию, нашу Маргариту Дробязко. Так вот, говорят, что незаменимых нет, но есть неповторимые! Точнее, она и незаменимая, и неповторимая, и необыкновенная, и невероятная! Она наш прекрасный чёрный лебедь. Моя подруга, моя коллега, моя потрясающая, с днём рождения тебя! Пусть тебе солнце светит ярче, жизнь улыбается, успех сопровождает, любовь живёт всегда рядом, а твоя энергия и жизнелюбие никогда не заканчиваются! Люблю и ценю тебя», — написала Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки

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