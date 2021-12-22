«4 ближайших дня самые опасные». Сидорова сообщила о состоянии избитого Дмитрия Соловьёва

Российская кёрлингистка Анна Сидорова, гражданская жена фигуриста Дмитрия Соловьёва, рассказала о состоянии спортсмена, которого избили в Москве. По словам Сидоровой, Соловьёв всё время хочет спать и у него продолжает болеть голова.

«Дорогие друзья, хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто переживает вместе с нами эту ситуацию. Нам безумно приятно, что столько людей оказались неравнодушны. Для нас сейчас действительно важна и ценна поддержка каждого!

Отдельные слова благодарности от Димы, его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограничена, врачи запрещают общаться чаще, чем один-два раза в день. Говорит, что всё время хочется спать и продолжает болеть голова. 4 ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге. Я вместе с вами посылаю Диме все свои силы, самое главное, чтобы он сейчас поправился.

Я до сих пор пребываю в состоянии шока, безумное количество звонков от СМИ, поэтому прошу с пониманием отнестись к тому, что пока не удаётся ответить каждому и выразить слова благодарности лично. Обнимаю всех и спасибо», — написала Сидорова в своём «инстаграме».

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