Татьяна Волосожар — об избиении Соловьёва: надеюсь, история не останется безнаказанной
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на известие об избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва в Москве. У спортсмена диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.
«Дима, скорейшего тебе выздоровления! Надеюсь, эта история не останется безнаказанной», — написала Волосожар в своём «инстаграме».
Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), семикратные чемпионы России.
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