«С вертухами готова треснуть». Алёна Косторная рассказала, что ей не нравится в людях

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная описала качество, которое ей не нравится в людях.

«Я сейчас приведу определённый пример. Наверное, это называется обесценивание чужого труда. Смысл такой. Вам с вашим коллегой дали задание — допустим, сделать научную работу в институте. Он делает свою работу плюс-минус хорошо, ты тоже приемлемо. Вы работу сдаёте, и вам преподаватель указывает на ошибки и недочёты. Вы выходите из кабинета, и ваш коллега начинает гнать на вас: «Ты фигню сделала в своей части, а моя хорошая». При этом он не задумывается, что раз работают оба, то ошибки у обоих. Это коллективная работа, и виноваты все вместе. Наверное, это больше всего мне не нравится в людях. Терпеть не могу, раздражает. Прямо с вертухами готова треснуть за такое», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

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