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СМИ: Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧР

СМИ: Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на ЧР
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Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на предолимпийском чемпионате России, сообщает Первый канал.

Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, Трусова получила травму незадолго до этапа серии Гран-при в Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него. В сентябре 2021 года Трусовой уже удавалось исполнить пять квадов в произвольной программе, это произошло на показательных прокатах сборной России в Челябинске.

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