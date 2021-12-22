Алёна Косторная поделилась мнением о Дане Милохине

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как относится к тиктокеру Дане Милохину.

Напомним, Милохин в паре с серебряным призёром Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой принял участие в проекте Первого канала «Ледниковый период». После 11-го этапа они занимают шестую строчку в турнирной таблице соревнований.

«После просмотра «Ледникового периода» я обратила внимание на Даню Милохина. Чувак поднялся сам, добился всего сам. Безумный респект и уважуха. Продолжай в том же духе. Ты крутой», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!