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Опубликовано видео допроса одного из подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва

Опубликовано видео допроса одного из подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва
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Опубликовано видео допроса одного из подозреваемых по делу об избиении олимпийского чемпиона 2014 года фигуриста Дмитрия Соловьёва.

«Человеку не понравилось, что мы стояли разговаривали с его дамами. Именно ударил его мой друг, а толкнул потерпевший. После того как в первый раз ударили, у нас вроде как получилось словесно это всё разрешить, но потом я находился в метрах пяти от этого, снова прилетело несколько ударов. Потом, в конце, когда разняли, вроде как у нас снова получилось словесно это решить. Но потерпевший решил вызвать сотрудников. Я хочу принести свои извинения за оскорбления, которые допускал со своей стороны», — сказал подозреваемый.

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