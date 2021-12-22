Татьяну Тарасову выписали из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что сегодня, 22 декабря, покинула клинику после прохождения лечения.

«Я выписалась из больницы, но лечение продолжаю», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.

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