Татьяну Тарасову выписали из больницы
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что сегодня, 22 декабря, покинула клинику после прохождения лечения.
«Я выписалась из больницы, но лечение продолжаю», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Напомним, 14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
19:35
-
19:23
-
19:19
-
18:39
-
18:08
-
18:02
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:18
-
16:20
-
16:09
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:44
-
15:36
-
15:30
-
15:23
-
15:17
-
15:14
-
15:00
-
14:57
-
14:43
-
14:39
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:49
Партнерский контент