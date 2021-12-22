Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Опубликовано видео первых показаний фигуриста Дмитрия Соловьёва после избиения

Опубликовано видео первых показаний фигуриста Дмитрия Соловьёва после избиения
Комментарии

Опубликовано видео показаний олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва из больницы. Запись выложил телеграм-канал 112.

Напомним, в ночь на 21 декабря возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит несколькими молодыми людьми. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

«Я вышел немного позже, чем моя девушка с её подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно… Они очень агрессивно сразу повели себя.

Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах… Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — сказал Соловьёв.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

«Обидно и больно». Фигуристы переживают за здоровье олимпийского чемпиона Соловьёва «Обидно и больно». Фигуристы переживают за здоровье олимпийского чемпиона Соловьёва
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021