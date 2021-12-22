Опубликовано видео первых показаний фигуриста Дмитрия Соловьёва после избиения

Опубликовано видео показаний олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва из больницы. Запись выложил телеграм-канал 112.
Напомним, в ночь на 21 декабря возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит несколькими молодыми людьми. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.
«Я вышел немного позже, чем моя девушка с её подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно… Они очень агрессивно сразу повели себя.
Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах… Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — сказал Соловьёв.
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