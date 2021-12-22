Железняков — о Тутберидзе и Медведевой: нельзя же постоянно делать из них маму с дочкой!

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, описал нынешние отношения тренера с Евгенией Медведевой.

«Прекрасно, что люди объединяют их, хотят, чтобы они были как мама с дочкой. Но, ребят, давайте подойдём к этому вопросу по-другому. Девочка Женя, которая уже не девочка, она уже девушка, в женщину превращается, у неё уже взрослая, своя жизнь. Она прошла классный, офигенный спортивный путь с Этери, то есть это действительно была её спортивная мама. Потом был разлад, потом они опять сошлись, туда-сюда. Женя пошла своим путём: шоу, рекламные контракты, какие-то другие вопросы. Потому что она – взрослый, состоявшийся человек. И я хочу попросить фанатов перестать заниматься этой штукой, всё время их объединять. У Этери есть своя жизнь, у неё есть куча спортсменок, которым столько внимания надо уделять. Есть дочь, которая в Америке, которой тоже нужно внимание уделять, есть своя жизнь. Ну нельзя же так всё время пытаться делать из них маму с дочерью!

Женечка идёт своим путём, она девочка умная, у неё всё получится, всё будет классно. Этери идёт своим путём. Хватит объединять! Думаю, в отношениях у них всё совершенно нормально. Не могу сказать точно, какие, я же не стою всё время со свечкой, когда они общаются. Я не могу этого знать», — сказал Железняков «Спорт-экспрессу».

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