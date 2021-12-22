Железняков: успокойтесь уже все, ну не могут Загитова и Медведева скакать до седых волос

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался об усиленном внимании общественности к Евгении Медведевой и Алине Загитовой.
«Думаю, все всё отлично видят и понимают, вы часто видите Евгению Медведеву и Алину Загитову по телевизору, в различных проектах, различных рекламных роликах. Девочки идут своим путём, успокойтесь уже все, они взрослые состоявшиеся девочки, порадуйтесь за них. Ну не могут они скакать до седых волос», — сказал Железняков «Спорт-экспрессу».
Напомним, с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России — 2022. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). Загитова и Медведева выступят с показательными номерами.
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