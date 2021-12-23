«Держись». Екатерина Боброва обратилась к Волосожар, рассказавшей о предстоящей операции

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва обратилась к двукратной олимпийской чемпионке Татьяне Волосожар, рассказавшей о предстоящей операции после серьёзной травмы ноги.

Волосожар в «Инстаграме» сообщила: «Прохожу необходимые сейчас процедуры и поддерживающее лечение. Но есть причины, по которым прямо сейчас операцию проводить не стали. По плану назначили на 9 января. Надеюсь, всё состоится. Пока я приспособилась к жизни со своей травмой. Отсутствие ежедневных тренировок на льду позволило снизить нагрузку и уменьшить боль».

Боброва в комментарии написала: «Танюша, держись! Ты боец! Здоровья тебе».

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