Татьяна Тотьмянина обратилась к избитому Дмитрию Соловьёву, который попал в больницу

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина обратилась к чемпиону ОИ 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрию Соловьёву. Ранее Соловьёва избили в Москве, из-за чего он попал в больницу.

«Дима, здоровья», — написала Тотьмянина в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/tatianatotmyanina/

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит несколькими молодыми людьми. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

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