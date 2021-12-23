Татьяна Тотьмянина обратилась к избитому Дмитрию Соловьёву, который попал в больницу

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина обратилась к чемпиону ОИ 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрию Соловьёву. Ранее Соловьёва избили в Москве, из-за чего он попал в больницу.
«Дима, здоровья», — написала Тотьмянина в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/tatianatotmyanina/
Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит несколькими молодыми людьми. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.
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