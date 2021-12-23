Теннисистка Елена Веснина — Татьяне Волосожар: колено — это всегда так больно

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала информацию о предстоящей операции двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Волосожар. Спортсменка серьёзно повредила ногу во время выступления в шоу «Ледниковый период».

В своём «инстаграме» Татьяна сообщила: «Прохожу необходимые сейчас процедуры и поддерживающее лечение. Но есть причины, по которым прямо сейчас операцию проводить не стали. По плану назначили на 9 января. Надеюсь, всё состоится. Пока я приспособилась к жизни со своей травмой. Отсутствие ежедневных тренировок на льду позволило снизить нагрузку и уменьшить боль».

Веснина в комментарии обратилась к Волосожар: «Танюша, скорейшего восстановления. Колено — это всегда так больно». Фигуристка ответила: «Спасибо, дорогая. Это правда».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!