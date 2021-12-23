Владислав Радимов — Татьяне Волосожар: в наколеннике не легче было бы кататься?

Бывший футболист Владислав Радимов прокомментировал пост двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Волосожар. Спортсменка сообщила о предстоящей операции на колене из-за травмы, полученной на съёмках шоу «Ледниковый период».
Волосожар, в частности, написала: «Прохожу необходимые сейчас процедуры и поддерживающее лечение. Но есть причины, по которым прямо сейчас операцию проводить не стали. По плану назначили на 9 января. Надеюсь, всё состоится. Пока я приспособилась к жизни со своей травмой. Отсутствие ежедневных тренировок на льду позволило снизить нагрузку и уменьшить боль».
Радимов обратился к Татьяне в комментарии: «Таня, а в наколеннике не легче было бы кататься? Или нельзя?» Волосожар ответила: «Ортез мне в помощь».
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