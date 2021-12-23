Екатерина Боброва высказалась о «списании» Алёны Косторной из-за травмы кисти

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о шансах Алёны Косторной вернуться на прежний уровень, после того как спортсменка получила травму кисти, из-за которой пропускает чемпионат России.
«То, что Алёну списали относительно того, что она получила травму кисти, — это звучит несколько логично, потому что она не может сейчас физически выступать на чемпионате России. Она физически никак не сможет поехать на Олимпиаду, потому что у нас есть жёсткий отбор. Есть ты не выступаешь на чемпионате России — простите, будем очень рады видеть вас в следующем сезоне. Ну а что? К сожалению, это жестокая правда жизни. У нас ещё столько девочек претендуют на Олимпиаду.
Если Алёна чувствует в себе силы продолжать спорт, если тренеры её будут поддерживать и она действительно будет работать, потому что ей это в первую очередь надо и она любит настолько фигурное катание, я её только поддержу. Я ни в коем случае никаких спортсменок не буду списывать со счетов.
У Алёны есть шансы на дальнейшие четыре года в спорте. Вопрос в том, за какие места она при этом будет бороться», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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