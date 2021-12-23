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Александра Бойкова — Дмитрию Козловскому: теперь ты на год счастливее

Александра Бойкова — Дмитрию Козловскому: теперь ты на год счастливее
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Чемпионка Европы, российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в спортивной паре с Дмитрием Козловским, поздравила партнёра с днём рождения. Ему сегодня, 23 декабря, исполняется 22 года.

«Хэппи бёрздэй, Дима Козловский. И пусть ты теперь на год старше, но это так же значит, что на год счастливее, лучше и мудрее», — написала Бойкова.

Пост доступен в «инстаграме» Александры Бойковой

Бойкова и Козловский выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря. Сегодня пары выступят с короткой программой. Александра и Дмитрий выйдут на лёд под шестым номером.

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