Александра Бойкова — Дмитрию Козловскому: теперь ты на год счастливее

Чемпионка Европы, российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в спортивной паре с Дмитрием Козловским, поздравила партнёра с днём рождения. Ему сегодня, 23 декабря, исполняется 22 года.
«Хэппи бёрздэй, Дима Козловский. И пусть ты теперь на год старше, но это так же значит, что на год счастливее, лучше и мудрее», — написала Бойкова.
Пост доступен в «инстаграме» Александры Бойковой
Бойкова и Козловский выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря. Сегодня пары выступят с короткой программой. Александра и Дмитрий выйдут на лёд под шестым номером.
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