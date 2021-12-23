Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юдзуру Ханю выполнил четверной аксель перед стартом чемпионата Японии. Видео

Юдзуру Ханю выполнил четверной аксель перед стартом чемпионата Японии. Видео
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира фигурист Юдзуру Ханю на официальной тренировке перед стартом чемпионата Японии выполнил четверной аксель. Отметим, что данный прыжок на соревнованиях пока не удалось выполнить никому.

Видео доступно на «Чемпионате»

Короткую программу на чемпионате Японии фигуристы представят завтра, 24 декабря. В начале ноября Ханю снялся с этапа Гран-при в Токио из-за травмы голеностопа, а затем объявил о пропуске этапа в Сочи. На этих соревнованиях Юдзуру планировал исполнить четверной аксель.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых сделали групповое фото перед стартом чемпионата России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021