Юдзуру Ханю выполнил четверной аксель перед стартом чемпионата Японии. Видео

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира фигурист Юдзуру Ханю на официальной тренировке перед стартом чемпионата Японии выполнил четверной аксель. Отметим, что данный прыжок на соревнованиях пока не удалось выполнить никому.

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Короткую программу на чемпионате Японии фигуристы представят завтра, 24 декабря. В начале ноября Ханю снялся с этапа Гран-при в Токио из-за травмы голеностопа, а затем объявил о пропуске этапа в Сочи. На этих соревнованиях Юдзуру планировал исполнить четверной аксель.

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