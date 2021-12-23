Евгений Плющенко отреагировал на видео четверного акселя в исполнении Юдзуру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал то, что двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, фигурист Юдзуру Ханю на официальной тренировке перед стартом чемпионата Японии исполнил четверной аксель. Отметим, что на соревнованиях данный прыжок пока не удавалось выполнить никому.

«Он творит новую историю! Вот попытка акселя в четыре с половиной оборота в исполнении Юдзуру Ханю на тренировке», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Короткую программу на чемпионате Японии фигуристы представят завтра, 24 декабря. В начале ноября Ханю снялся с этапа Гран-при в Токио из-за травмы голеностопа, а затем объявил о пропуске этапа в Сочи. На этих соревнованиях Юдзуру планировал исполнить четверной аксель.

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