Прокуратура попросила арестовать двух студентов, избивших чемпиона ОИ Дмитрия Соловьёва

Московская прокуратура попросила суд арестовать двух человек, который избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры. В настоящее время двое студентов, избившие Соловьёва, задержаны.
«С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 декабря 2021
-
12:59
-
12:56
-
12:52
-
12:51
-
12:42
-
12:38
-
12:34
-
12:32
-
12:16
-
12:06
-
11:41
-
11:32
-
11:29
-
11:20
-
11:14
-
10:55
-
10:54
-
10:51
-
10:23
-
10:17
-
10:08
-
10:04
-
09:32
-
09:18
-
09:13
-
09:09
-
09:01
-
09:00
-
08:55
-
00:02
- 22 декабря 2021
-
23:45
-
23:23
-
21:38
-
21:32
-
21:25