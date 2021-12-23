Прокуратура попросила арестовать двух студентов, избивших чемпиона ОИ Дмитрия Соловьёва

Московская прокуратура попросила суд арестовать двух человек, который избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры. В настоящее время двое студентов, избившие Соловьёва, задержаны.

«С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

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