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Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их дети снялись для обложки журнала

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их дети снялись для обложки журнала
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгения Плющенко, его супруга, музыкальный продюсер Яна Рудковская, и их дети Александр и Арсений снялись для обложки журнала «OK!»

«Наша первая семейная обложка журнала «OK!» с Арсюшей в канун Нового года», — в частности, написала Рудковская.

Фото доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

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