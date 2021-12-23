Менеджер избитого Дмитрия Соловьёва рассказала о его состоянии

Елена Болотова, менеджер олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва, рассказала о состоянии подопечного. Ранее Соловьёва избили в Москве, он попал в больницу.

«Пока без изменений. Голова болит и слабость», — приводит слова Болотовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

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