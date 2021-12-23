«Ну не сюси-пуси». Этери Тутберидзе рассказала, как работает с детьми

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о талантливых детях, которые приходят в фигурное катание.

«Слушайте, что такое родители талантливых детей? Я не понимаю, что такое «талантливый». Видимо, тот ребёнок, у которого есть данные к этому виду спорта. Да нету там такого. Есть какие-то данные: садится до конца вниз, подпрыгивает неплохо, радостно воспринимает нагрузку. Бегает, прыгает, не плачет от этого. С улыбкой приходит в раздевалку.

Или бывают дети, которые шугаются, начинают плакать, а ещё специфика фигурного катания – это огромное пространство, площадка. Есть посторонние шумы. Если ещё работают три группы по 20 человек, тренер по-любому кричит, он говорит громким голосом. Это может какого-то ребёнка пугать. То есть здесь идёт и то, как ребёнок подготовлен родителями: пугается, не пугается, принимает критику. «Нет, ты плохо сел, сядь ниже!» А у ребёнка всё плохо, он не хочет больше заниматься. А как ещё тренировать, если не разговаривать другим тоном. Ну не сюси-пуси. Это так не работает, просто должен быть ровный голос. И не все родители это понимают. Многие уводят или даже пишут жалобы.

Родитель должен вставать на сторону тренера. А если идёт какой-то конфликт, недопонимание – подойди отдельно и обсуди. «Мне кажется, вот здесь вы мою дочку передавили». Но только не в присутствии ребёнка. Чтобы не надломить доверие к тренеру. А это самое важное, конечно. Потому что мы даём задания, критикуем, тренируем. Всё это должно быть в полном доверии, что это обязательно приведёт к цели», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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