Юдзуру Ханю прокомментировал исполнение четверного акселя

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, японский фигурист Юдзуру Ханю прокомментировал то, что на официальной тренировке перед стартом чемпионата Японии он исполнил четверной аксель. Отметим, что на соревнованиях данный прыжок пока не удавалось выполнить никому.

«В моей жизни никогда не было ничего, в отношении чего я сказал бы, что сделаю это, а сам это не сделал. Я поставил перед собой такую цель. У меня не получалось, я впадал в депрессию, думал о разном. Но я по-прежнему могу двигать ногами, и тело у меня есть», — приводятся слова Ханю в «твиттере» журналиста Айрона Клауса.

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