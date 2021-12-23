Этери Тутберидзе: я могу через 5 минут посмотреть на ребёнка и сказать: «Всё, пошёл вон!»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как сохранить хорошие отношения с родителями детей, которые занимаются у неё.

«У меня есть такая шутка. Лучший родитель – тот, которого я не знаю. Это означает, что у меня нет никаких проблем со спортсменом, мне не нужно общение с родителем.

Естественно, родитель всегда встаёт на сторону ребёнка. И он должен вставать, кто ещё. Но он должен понимать, что любая критика, и вот я могу через три – пять минут посмотреть на ребёнка и сказать: «Всё, пошёл вон!» Может, я могу пожертвовать вот этой его тренировкой во благо всех остальных. Может, мне не понравилось отношение — за три минуты он мог не выйти, сидеть за бортиком, не размяться в зале. Здесь родитель не должен говорить: «А что, а почему?». Так надо! Прими это и дома воспитывай своего ребёнка.

Мне так же важно родителя воспитать. Объяснить ему, что он должен делать, когда приводит ребёнка на лёд. Он должен быть заряжен на работу», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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