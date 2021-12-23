Четыре фигуристки заявили тройной аксель в короткую программу на чемпионате России

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Софья Самоделкина заявили тройной аксель в короткую программу на чемпионате России. Также все они заявили в короткую программу тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований
23 декабря
13:15 мск — мужчины, короткая программа.
16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:05 — спортивные пары, короткая программа.
24 декабря
12:45 — танцевальные пары, произвольный танец.
15:15 — мужчины, произвольная программа.
18:20 — женщины, короткая программа.
25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа.
26 декабря
14:00 — показательные выступления.
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