Четыре фигуристки заявили тройной аксель в короткую программу на чемпионате России

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Софья Самоделкина заявили тройной аксель в короткую программу на чемпионате России. Также все они заявили в короткую программу тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований

23 декабря

13:15 мск — мужчины, короткая программа.

16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.

19:05 — спортивные пары, короткая программа.

24 декабря

12:45 — танцевальные пары, произвольный танец.

15:15 — мужчины, произвольная программа.

18:20 — женщины, короткая программа.

25 декабря

15:30 — спортивные пары, произвольная программа.

18:00 — женщины, произвольная программа.

26 декабря

14:00 — показательные выступления.

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