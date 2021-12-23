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Татьяна Навка рассказала, за сколько секунд она может переодеться во время спектакля

Татьяна Навка рассказала, за сколько секунд она может переодеться во время спектакля
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос, как быстро она может переодеться во время спектакля.

«40 секунд переодевания с коньками», — приводит слова Татьяны Навки WMJ.ru.

В настоящее время Навка готовит новогоднее шоу под названием «Лебединое озеро».

«Для балета на льду было создано с нуля более 80 костюмов, работа над ними продолжалась два года. Я принимала активное участие в разработке образов героев. Это безумно увлекательный процесс, особенно когда эскизы начинают «оживать»», — добавила Татьяна.

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