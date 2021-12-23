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Александр Самарин разбил подбородок в кровь после падения на чемпионате России. Фото

Александр Самарин разбил подбородок в кровь после падения на чемпионате России. Фото
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Фигурист Александр Самарин разбил подбородок в кровь в результате падения с четверного флипа на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Он выступал первым и получил оценку 94,23 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований
23 декабря
13:15 мск — мужчины, короткая программа.
16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:05 — спортивные пары, короткая программа.

24 декабря
12:45 — танцевальные пары, произвольный танец.
15:15 — мужчины, произвольная программа.
18:20 — женщины, короткая программа.

25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа.

26 декабря
14:00 — показательные выступления.

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