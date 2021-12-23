Этери Тутберидзе призналась, что завидовала одной из своих учениц

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что испытывала зависть в отношении Полины Шелепень, которая заявила, что никогда ничего не теряла.

«Слава богу, у девочек нет такого жизненного опыта. У меня так было с Полиной Шелепень, что начинаешь ей объяснять: «Ты когда-нибудь кого-нибудь теряла?» И она говорит: «Никогда!» И у меня зависть даже: «Здорово». Стараешься объяснить, возможно, через потерю даже.

Прошлогодняя программа Анны Щербаковой — я тоже задала вопрос, что, ну, наверное, прощание с близким, кого-то ты теряла? «Нет!» Ну вот собака, сколько лет она с ней была, и вот учишь как-то передать эти чувства.

Я всё время говорю: если ты тронешь зал, расскажешь какую-то историю, то у каждого из зрителей есть своя история. И это не обязательно может быть то, о чём ты катаешь. Но она всё равно будет наполнена чувствами, историей. И человек сам дополнит эту историю из своей жизни», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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