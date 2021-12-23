Этери Тутберидзе рассказала, сколько часов в день «пахала» Алина Загитова ради золота ОИ

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как Алина Загитова шла к олимпийскому золоту Игр-2018 в Пхёнчхане.
«Возьмём Алину Загитову. Ей реально приходилось, чтобы быть в шейпе (в форме. — Прим. «Чемпионата»), с 9 утра до 9 вечера она была на катке. Она шла в зал, это была разминка, ОФП, лёд, хореография, заминка. Реально, 12-часовой рабочий день, чтобы быть в шейпе. И вот если она вот таким способом пришла к этой медали, другого способа у неё не будет. Вот, значит, ей нужно столько работать. Кому-то может быть достаточно пяти часов, а тебе нужно 12. Конечно, они иногда думают «ну, это тяжело», — ну это же правда тяжело. И вот они думают: «Я теперь тоже буду кататься по пять часов». Но так это не работает.
Я слышала, что Нэйтан Чен просто приходит, собирает свои элементы, потом идёт учится в университет, потом снова приходит и собирает элементы. Ну здорово, если это так. А кому-то не так, кому-то надо пахать. Чтобы откататься хотя бы наполовину, приблизиться к его результату», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».
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- 23 декабря 2021
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