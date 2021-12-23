Дмитрий Алиев объяснил, почему исполнил одиночный аксель вместо тройного в КП на ЧР

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, почему исполнил одиночный аксель вместо тройного в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Чувствую – меня тянет. То ли всего, то ли часть – чёрт его знает», — рассказал Дмитрий Алиев в эфире Первого канала.

За свой прокат Алиев заработал лишь 86,40 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований на сегодня, 23 декабря



13:15 мск — мужчины, короткая программа.

16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.

19:05 — спортивные пары, короткая программа.

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