Дмитрий Алиев объяснил, почему исполнил одиночный аксель вместо тройного в КП на ЧР
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, почему исполнил одиночный аксель вместо тройного в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Чувствую – меня тянет. То ли всего, то ли часть – чёрт его знает», — рассказал Дмитрий Алиев в эфире Первого канала.
За свой прокат Алиев заработал лишь 86,40 балла.
Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований на сегодня, 23 декабря
13:15 мск — мужчины, короткая программа.
16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:05 — спортивные пары, короткая программа.
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